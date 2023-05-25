Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что такое развитие событий вполне возможно. Даже уже есть наглядный пример. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Украина поддержит белорусов
На днях Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" вошел в Белгородскую область, чтобы деоккупировать российскую территорию. Раньше они также заходили в Брянскую область. А впереди широкомасштабное вхождение в Курскую и Брянскую.
Также будет заходить на территорию Беларусь полк имени Кастуся Калиновского. Он состоит из белорусов, воюющих с нами против российского режима еще с 2013 года,
– отметил военный эксперт.
Он напомнил, что белорусы были на Майдане с его первых дней. И одним из первых убитых во время этих событий стал белорус Михаил Жизневский. Белорусы уже 10-й год воюют против России, в частности, на украинской территории. Но их главная задача – освободить Беларуси от режима Лукашенко.
Полк Калиновского однозначно будет это делать. К нему могут присоединиться сотни и тысячи белорусов, находящихся сейчас в Украине, Польше, странах Балтии. Белорусы, живущие в Польше, будут с ее территории заходить в Беларусь. И поляки сейчас к этому готовятся,
– предположил Свитан.
Украина также поддержит белорусов, которые будут освобождать увольнять свою родину. Они ведь уже 10 лет помогают украинцам.
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"Балкон" в Европу
Беларусь, если посмотреть на карту, "балкон" в Европу. Она с трех сторон окружена странами, входящими в НАТО. А Украина двигается в сторону Альянса.
Беларусь уже находится в оперативном окружении у войск НАТО и белорусских освободительных сил, которые сейчас возглавляет полк Калиновского. Это понимает польский генерал и российская власть. Поэтому она начала нервничать по этому поводу,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
В то же время заявления Кремля о том, что он якобы прикроет Лукашенко, безосновательны. Россия не может защитить 42 километра границы в Белгородской области. А прикрыть границы Беларуси для нее просто нереально.
Больше о заявлении генерала Вальдемара Скшипчака
- Бывший заместитель министра обороны Польши предположил, что в Беларуси будут проводиться операции по свержение режима Лукашенко. Он призвал поляков поддержать свободолюбивых белорусов.
- Скшипчак подчеркнул, что у поляков есть причины помогать белорусам так же, я они помогают украинцам.
- Также он отметил, что у власти Лукашенко нет достаточной военной мощи, чтобы задушить восстание белорусского народа. А Россия не придет на помощь Лукашенко, ведь будет решать собственные проблемы.
- На заявление польского генерала отозвался спикер Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль поддержит Беларуси и вмешается в случае возникновения критической ситуации. Ведь Россия – партнер Беларуси и имеет определенные обязательства перед ней.