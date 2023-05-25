Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що такий розвиток подій цілком можливий. Навіть вже є наочний приклад. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна підтримає білорусів

Днями Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" зайшов в Бєлгородську область, щоб деокупувати російську територію. Раніше вони так само заходили в Брянську область. А попереду широкомасштабне входження в Курську та Брянську області.

Так само буде заходити на територію Білорусь полк імені Кастуся Калиновського. Він складається з білорусів, які воюють з нами проти російського режиму ще з 2013 року,

– зазначив військовий експерт.

Він нагадав, що білоруси були на Майдані з перших його днів. І однією з перших вбитих під час тих подій став білорус Михайло Жизневський. Білоруси вже 10-й рік воюють проти Росії зокрема на українській території. Але їхнє головне завдання – звільнити Білорусь від режиму Лукашенко.

Полк Калиновського однозначно буде це робити. До нього можуть приєднатися сотні та тисячі білорусів, які зараз перебувають в Україні, Польщі, країнах Балтії. Білоруси, які живуть в Польщі, будуть з її території заходити в Білорусь. І поляки зараз до цього готуються,

– припустив Світан.

Україна також підтримає білорусів, які будуть звільняти свою батьківщину. Адже вони вже 10 років допомагають українцям.

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"Балкон" в Європу

Білорусь, якщо подивитись на карту, "балкон" в Європу. Вона з трьох боків оточений країнами, що входять до НАТО. А Україна рухається в бік альянсу.

Білорусь вже перебуває в оперативному оточенні у військ НАТО і так само білоруських визвольних сил, які зараз очолює полк Калиновського. Це розуміє польський генерал і російська влада. Тому вона почала нервувати з цього приводу,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Водночас заяви Кремля про те, що він нібито прикриє Лукашенко, безпідставні. Росія не в змозі захистити 42 кілометри кордону в Бєлгородській області. А прикрити кордони Білорусі для неї просто нереально.

Зверніть увагу! Полк імені Кастуся Калиновського був створений у березні 2022 року Збройними Силами України з метою захисту Києва. Це військова частина, яка складається з добровольців з Білорусі. Зокрема представників оперативно-тактичного угруповання "Білорусь", "Білого легіону", "Молодого фронту" та інших, які воювали на території України з 2014 року.

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