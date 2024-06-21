В Беларуси начали внезапную проверку готовности войск: что говорят в ГПСУ

В Беларуси началась внезапная проверка готовности соединений и частей вооруженных сил к выполнению задач по назначению. Учения будут проходить в Гомельской и Брестской областях.

Об этом сегодня, 21 июня сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси. К проверке привлечены воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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Проверка готовности войск на границе

В оборонном ведомстве Беларуси отметили, что "на первом этапе проверки отработают вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство".

В дальнейшем военные части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи.

Проверка будет проходить на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования,

– говорится в сообщении.

Что говорят в Госпогранслужбе

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что у Беларуси нет сил для вторжения на территорию Украины со своей стороны. Однако украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

"По границе с Беларусью ситуация неизменна. У России на территории Беларуси нет сил для вторжения на территорию нашей страны", – отметил Демченко.

По его словам, сейчас белорусские подразделения, которые в определенной степени усиливают границу с нашей страной, по-прежнему, находятся на разных направлениях, но находятся на определенном расстоянии от границы.

К слову, ранее в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" предположили, что если учитывать географию проверки, это может быть "ответом" на якобы наращивание численности украинской военной группировки на границе с Беларусью, о чем сообщалось ранее.