Про це сьогодні, 21 червня повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі. До перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

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Перевірка готовності військ на кордоні

В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що "на першому етапі перевірки відпрацюють питання оперативного заняття визначених районів, їх інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування".

Надалі воєнні частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.

Перевірка проходитиме на полігонах та ділянках місцевості в Брестській та Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування,

– ідеться у повідомленні.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону заявив, що у Білорусі немає сил для вторгнення на територію України зі свого боку. Проте українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

"По кордону з Білоруссю ситуація незмінна. У Росії на території Білорусі немає сил для вторгнення на територію нашої країни", – зазначив Демченко.

За його словами, наразі білоруські підрозділи, які певною мірою посилюють кордон з нашою країною, як і раніше, перебувають на різних напрямках, але перебувають на певній відстані від кордону.

До слова, раніше у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" припустили, що якщо враховувати географію перевірки, це може бути "відповіддю" на нібито нарощування чисельності українського військового угруповання на кордоні з Білоруссю, про що повідомлялось раніше.