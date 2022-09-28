В беларуси внезапно начали проверку "мобилизационной готовности" воинской части под Минском

В беларуси 28 сентября внезапно начали проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска. Во время этой проверки будут отрабатывать ряд вопросов, среди которых и призыв.

Как сообщили в минобороны беларуси, проверка продлится в течение месяца.

Важно В беларуси считают нецелесообразным размещение российских военных баз

Известно, что будут проверяться боевая и мобилизационная готовность воинской части 06752. Эта воинская часть расположена в населенном пункте Мачулищи близ Минска. Именно в Малучищах есть аэродром, куда раньше прибывали, в частности, российские военные рейсы.

В ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут:

восстановление навыков военнообязанных,

снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки боеспособности.

Беларусь готовится принимать военные эшелоны оккупантов

Отметим, что 27 сентября телеграм-канал "Беларускі Гаюн" писал, что беларусь готовится к масштабному приему военных эшелонов из россии.

Ранее самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко поручил совету безопасности подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства из-за того, что "ситуация очень серьезная".

Возможно ли открытие еще одного фронта

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сейчас действительно существует риск того, что россия повторит наступление из беларуси. Однако Украина будет готова к этому, потому что украинская разведка и разведка наших партнеров постоянно наблюдает за движением российских войск.

Что касается белорусов, то есть риск, что россияне повторят оттуда вторжение. Однако граница с беларусью сейчас чрезвычайно укреплена. Там систематически проводятся учения, есть украинские силы, заминированные дороги. Так что наступать оттуда довольно непросто,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что в феврале 2022 года регулярные обученные российские войска с современным оружием не добились успеха в наступлении из беларуси. Мобилизированным и не обученным военным без нормального оружия не удастся улучшить этот результат.

Достойно внимания – Мусиенко объяснил, возможно ли открытие еще одного фронта: смотрите видео