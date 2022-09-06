Режим лукашенко начал массово судить активистов: Латушко объяснил, чего боится диктатор

В беларуси вынесли приговоры в отношении 5 человек за якобы подготовку к захвату государственной власти неконституционным путем. Трое из них получили наказание в виде более 10 лет тюрьмы.

Это дело достаточно резонансное. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя объединенного переходного комитета беларуси Павел Латушко.

Интересно лукашенком овладел страх – он боится и Украины, и путина, – Латушко.

лукашенко повсюду видит американский след

Он отметил, что год назад, комментируя это дело, самопровозглашенный президент беларуси лукашенко заявил, будто здесь есть американский след. Мол, американские службы занимались подготовкой к его устранению, а также "обещал показать погреб, где должны были его содержать".

Конечно, никаких доказательств американского следа или погреба в результате не показали,

– заявил белорусский оппозиционер.

Сегодня эксперты оценивают это дело как спланированную спецоперацию комитета государственной безопасности беларуси, вероятно, при участии фсб россии. Латушко подчеркнул, что в последнее время режим самопровозглашенного президента пытается осудить большое количество активистов и выносит им максимальные приговоры.

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Зачем беларуси такие спецоперации

По мнению белорусского оппозиционера, таким образом беларусь могла готовиться к военным действиям россии в Украине. Именно поэтому проводила так называемую "зачистку".

Им важно было убрать тех лиц, которые потенциально могли координировать или выходить как лидеры на протесты против российской оккупации Украины и против российской оккупации беларуси, которую мы сейчас видим,

– объяснил Латушко.

По словам оппозиционера, по состоянию на сегодняшний день в беларуси есть около 1267 политических заключенных. Когда кто-то из незаконно осужденных выходит на свободу, сразу же появляются задержанные.

Следственный комитет лукашенко несколько недель назад публично объявил о своем заседании и сообщил, что открыто 11 тысяч дел в отношении белорусских активистов. Так, по одному делу может проходить и более одного человека. Так что "можем представить масштабы репрессий, которые продолжает готовить режим".

Латушко прокомментировал массовые осуждения белорусских активистов: смотрите видео

Чего боится лукашенко

лукашенко провел лекцию перед учениками, на которой заявил, мол, 17 сентября "не под давлением Запада, а самостоятельно" будут воплощены шаги по объединению белорусского общества. А рупор самопровозглашенного президента гайдукевич повторил его риторику, однако отметил, что эти шаги не будут касаться активных лидеров демократического протеста.

По мнению Латушко, то, что лукашенко заводит эту риторику, свидетельствует о возрастающем давлении, которое оказывает Запад и белорусское общество на режим самопровозглашенного президента.

лукашенко этого боится и под этим давлением уже вроде бы готов сделать какие-то шаги,

– отметил белорусский оппозиционер.