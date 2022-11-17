В Беларуси подняли в воздух носитель "Кинжалов" МиГ-31

В Беларуси снова подняли МиГ-31. Это истребитель, несущий на себе ракеты "Кинжал".

Соответствующую информацию сообщила группа мониторинга. Это произошло ориентировочно в 9 часов утра 17 ноября.

Заметьте В Беларуси зафиксировали полеты МиГ-31, вероятно, с ракетой "Кинжал", – СМИ

В Беларуси зафиксировали вылет МиГ-31

Взлет МиГ-31К Воздушно-космических сил России с регистрационным номером RF-92333,

– сообщила группа.

По ее данным, вылет произошел в 9 утра из белорусского селения Мачулищи. Кроме того, по данным мониторинговой группы, в:

8:47 в Барановичах был взлет истребителя;

в 9:09 – истребитель пролетел на северо-восток в Октябрьском;

в 9:14 был пролет 2-го истребителя на юго-запад также в Жовтневом.

Следует вспомнить, что ориентировочно в 8:46 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Ориентировочно в 07:26 в телеграмм-канале monitor сообщили о предполагаемом запуске ракет из акватории Черного моря. Затем они сообщили об активности стратегической авиации врага на Каспийском направлении.