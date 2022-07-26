"Там ценники уже в злотых": белорусские пропагандисты фантазируют об "оккупации Украины Польшей"

белорусские пропагандистские журналисты рассказывают о том, что Польша уже руководит украинскими властями и страной.

Так, на белорусских телеканалах рассказывают, что рядом с украинскими ценниками во Львовской и Тернопольской областях уже стоят ценники в злотых, а поляков уже приобщили к правлению страной.

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Что рассказывают белорусские пропагандисты

белорусы говорят, что Дуда с Зеленским якобы договорились о том, что Польша будет руководить Украиной. Такой вывод пропагандисты сделали из заявления президента Украины во время встречи с лидером Польши, когда глава государства сказал об укреплении украино-польских отношений.

Ценники в Украине в злотых, а поляков приобщили к управлению государством. Не знаю, хорошо ли спится пропагандистам, кто разжигает войну, распространяет ложь и несет ответственность за те жертвы, которые оставляет в Украине агрессия кремля, поддержанная минском,

– написал журналист Андрей Цаплиенко.

Абсурдные заявления белорусских пропагандистов: смотрите видео

В беларуси уже заговорили о выборах в Польше

Также пропагандисты начали разгонять, что Польша хочет разрешить украинским беженцам голосовать на осенних выборах. Вроде бы для того, чтобы партия "Право и справедливость" получила дополнительные голоса. Хотя это совсем не так – это было только предложение бывшего омбудсмена Польши Адама Боднара и говорилось только о местных выборах. И, конечно, обсуждали предоставление такого права только для украинцев, проживающих в Польше на постоянной основе.

Так интересно извращать факты и манипулировать информацией еще нужно уметь.

К слову, недавно в санкционный список Великобритании попал известный британский пропагандист Грэм Филлипс, отрабатывающий кремлевскую повестку еще с марта 2014 года. В июле 2014 года Украина запретила ему въезд на территорию страны, однако он незаконно проник на временно оккупированные территории и активно сотрудничал с главарями боевиков.

Кроме того, в октябре 2018 года Грэм Филлипс осквернил могилу лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене, что открыто демонстрировал в соцсетях.

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