В Беларуси российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории Украины

В Беларуси заметили подготовку российских диверсионно-разведывательных групп. Вероятно, их хотят перебросить в Украину. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.

Генштаб ВСУ предупреждает, что вражеские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории нашего государства.

Важно Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

Заметим, ранее в МВД тоже предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы, чтобы расфокусировать и оттянуть наших военных.

На Севере враг держит войска возле границы

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне удерживают отдельные подразделения войск западного военного округа. Оккупанты таким образом хотят продемонстрировать свое присутствие и сковать действия украинских Сил обороны.

Кроме того, на Северском направлении россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.

Есть ли угроза из Беларуси

Ситуация возле белорусско-украинской границы напряженная. Со стороны белорусов продолжается военная активность.

С 22 июня в Гомельской области начались мобилизационные учения. Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила возле Украины 7 своих батальонов, привлекли и подразделения МВД.

В ГУР предполагали, что белорусские войска могут атаковать Украину только вместе с россиянами, то есть самостоятельно в наступление не пойдут.

Важно, что теперь оккупанты увеличивают свое присутствие в Беларуси. Руководителей учреждений и организаций Гомельской области уже предупредили о вероятности возвращения российских воинских подразделений.

Еще 15 июня президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к вторжению Беларуси в четырех областях.

Из Беларуси запускают ракеты

Накануне, 25 июня, с территории Беларуси россияне совершили массовую ракетную атаку по украинским городам. Об ударах сообщили во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и ряде других областей. По Житомирской области выпустили около 30 ракет, прилетело 20. Один человек погиб, один ранен.

Также захватчики запустили по поселку Десна Черниговской области, 20 ракет. Разрушили также объекты инфраструктуры. По предварительной информации, потерь из-за атаки не было. Несколько "прилетов" было и в Яворовском районе Львовской области.

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