В Беларуси строят новый палаточный городок для вагнеровцев: где хотят разместить террористов
Источник:ЦНС
В Беларуси заметили развертывание нового палаточного городка для вагнеровцев у аэродрома Зябровка. Там планируется разместить около 1000 наемников.
В Центре национального сопротивления отметили, что сохраняется высокая вероятность использования вагнеровцев для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции России и Беларуси по давлению на страны населения Европы.
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По информации от подполья, на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ППК "Вагнер." В дальнейшем планируется их применение для имитации взрывной деятельности на границе с Черниговской областью,
– говорится в сообщении.
Где расположена Зябровка / Скриншот GoogleMaps
Для чего размещают вагнеровцев
Цель этой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали".
В ЦНС также отметили, что на первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ППК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, которые наемники готовы идти на ЕС.