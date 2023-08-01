В Беларуси зафиксировали новую локацию вагнеровцев: там есть старое хранилище техники

В Беларуси под Осиповичами зафиксировали еще одну локацию вагнеровцев. Российские наемники Евгения Пригожина используют военные склады.

Использование старых военных складов на территории бывшего военного городка №28 "Поймы" под Осиповичами началось с середины июля.

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Склады начали использовать примерно 18 июля

Активность на территории бывшего военного городка была подмечена после начала прибытия крупных организованных колон ЧВК "Вагнера" в палаточный лагерь в селе Цель.

Известно, что на этой территории присутствует 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 "квадратов". Также есть старое хранилище техники и несколько часовых помещений.

По данным "Белорусский Гаюн", склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки.

Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми переменами. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам,

– говорится в сообщении.

В Беларуси зафиксировали новую локацию вагнеровцев: смотрите видео

"Белорусский Гаюн" напоминает, что 24 июля колонна ЧВК "Вагнера", состоявшая из 80 машин, двигалась со стороны лагеря в селе Цель и свернула с трассы на Верейке.

Та колонна могла ехать как на полигон в Осиповичах, так и к военным складам возле Поплавы.

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