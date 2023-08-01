В Беларуси зафиксировали новую локацию вагнеровцев: там есть старое хранилище техники
Источник:"Белорусский Гаюн"
В Беларуси под Осиповичами зафиксировали еще одну локацию вагнеровцев. Российские наемники Евгения Пригожина используют военные склады.
Использование старых военных складов на территории бывшего военного городка №28 "Поймы" под Осиповичами началось с середины июля.
Смотрите также Вагнеровцев в Беларуси может быть несколько групп: каковы их возможные цели и что задумал Путин
Склады начали использовать примерно 18 июля
Активность на территории бывшего военного городка была подмечена после начала прибытия крупных организованных колон ЧВК "Вагнера" в палаточный лагерь в селе Цель.
Известно, что на этой территории присутствует 15 зданий, из которых 10 – это военные склады площадью до 1070 "квадратов". Также есть старое хранилище техники и несколько часовых помещений.
По данным "Белорусский Гаюн", склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки.
Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми переменами. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам,
– говорится в сообщении.
В Беларуси зафиксировали новую локацию вагнеровцев: смотрите видео
"Белорусский Гаюн" напоминает, что 24 июля колонна ЧВК "Вагнера", состоявшая из 80 машин, двигалась со стороны лагеря в селе Цель и свернула с трассы на Верейке.
Та колонна могла ехать как на полигон в Осиповичах, так и к военным складам возле Поплавы.
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
- После неудачного мятежа Пригожин решил разместить своих наемников в Беларуси, поскольку отказался подписывать контракт по минобороны России. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч вагнеровцев.
- Благодаря спутниковым снимкам удалось подсчитать, что в Беларуси насчитывается около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнера". Наемники впервые взяли с собой в Беларусь бронеавтомобили "Щука".
- В ГУР МО заявляют, что сейчас прямой угрозы Беларуси для Украины нет. В то же время в разведке отметили, что ПВК "Вагнера" – это мощный компонент.
- Кроме того, белорусский диктатор Александр Лукашенко начал угрожать, мол, вагнеровцы хотят пойти на Польшу.