Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Они также в сети публикуют соответствующие фотографии, передает 24 Канал.
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Укрепления посыпались
В Белгороде развалились остановки-бомбоубежища, которые установили 7 дней назад. Так, укрепления из мешков с песком на остановках оказались не только недолговечными, но и "опасными".
В частности, укрепления из мешков начали устанавливать 10 января – некоторые остановки защищали бетонными блоками, а другие – мешками с песком. Однако уже через несколько дней белогородцы начали жаловаться, мол, мешки с песком падают. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заявил, что "укрепления" якобы разрушают вандалы, однако местные жители утверждают, что все разваливается и без посторонней помощи.
Белгородские телеграм-каналы в последние дни разразились сообщениями о том, как "остановки-бомбоубежища" буквально рассыпаются на глазах. В сети также публикуют соответствующие фотографии.
"Остановки-бомбоубежища" развалились в Белгороде / Фото из российских телеграмм-каналов
По словам местных жителей, в одном из мест мешки разрушили часть остановки. В другом месте они упали и засыпали тротуар. Местные жители жалуются, что теперь в некоторых местах невозможно пройти.
В Белгороде из-за непрофессионального "пе-ве-о" погибли десятки человек
- В канун Нового года, 30 декабря, в Белгороде раздавались мощные взрывы. Оккупанты заявляли, что город якобы обстреливают украинские военные. Однако источники 24 Канала подчеркнули, что защитники наносили удары исключительно по военным объектам, а разрушение гражданской инфраструктуры – следствие непрофессиональной работы российского "пе-ве-о".
- Тогда в результате дырявого российского "пе-ве-о" погибли 25 человек, сверх – получили ранения. Доказательством того, что люди погибли в результате работы российских военных, то, что в центре Белгорода нашли немало обломков от ракет "пе-ве-о".
- К слову, в Белгороде постоянно жалуются на взрывы. Традиционно оккупанты во всем обвиняют Украину. К примеру, недавно Гладков заявлял о "10 сбитых ракетах" над Белгородской областью.