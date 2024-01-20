Про це повідомляють російські телеграм-канали. Вони також у мережі публікують відповідні світлини, передає 24 Канал.

До теми Все йде за "планом": окупанти зібралися евакуйовувати людей з Бєлгорода

Укріплення посипалися

У Бєлгороді розвалилися зупинки-бомбосховища, які встановили 7 днів тому. Так, укріплення з мішків з піском на зупинках виявилися не лише недовговічними, а й "небезпечними".

Зокрема, укріплення з мішків почали встановлювати 10 січня – деякі зупинки захищали бетонними блоками, а інші – мішками з піском. Однак вже за кілька днів бєлогородці почали скаржитися, мовляв, мішки з піском падають. Тоді губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що "укріплення" буцімто руйнують вандали, однак місцеві жителі стверджують, що все розвалюється й без сторонньої допомоги.

Бєлгородські телеграм-канали останніми днями вибухнули повідомленнями про те, як "зупинки-бомбосховища" буквально розсипаються на очах. У мережі також публікують відповідні світлини.

"Зупинки-бомбосховища" розвалилися у Бєлгороді / Фото з російських телеграм-каналів

Зі слів місцевих жителів, в одному з місць мішки зруйнували частину зупинки. В іншому місці – вони впали й засипали тротуар. Місцеві жителі бідкаються, що тепер у деяких місцях неможливо пройти.

Для довідки. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков віддав розпорядження зміцнити усі 556 міських зупинок Бєлгорода.

У Бєлгороді через непрофесійне "пе-ве-о" загинули десятки людей