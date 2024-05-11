Карета “скорой” попала в аварию в российском Белгороде на перекрестке Попова и Белгородского проспекта. Она столкнулась с двумя легковыми автомобилями, передает 24 Канал.
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Есть раненые
Местные российские телеграмм-каналы утверждают, что карета "скорой" могла перевозить 5 раненых солдат, которые воевали против Украины. Никаких официальных подтверждений этого нет.
Известно, что в результате аварии пострадали 8 человек. В частности, среди них также несовершеннолетний.
В России мужчина влетел в автобус с военными
- В России произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранения получили ряд оккупантов, которые возвращались домой из Украины. Как сообщают росСМИ, "покушение" на захватчиков совершил пенсионер на "Волге", который влетел в их автобус.
- Отмечается, что "Волга", за рулем которой находился 69-летний житель села Поповка, влетел в автобус с оккупантами. В результате удара машина взорвалась, а автобус с военными перевернулся и упал в кювет.
- Водитель "Волги" погиб на месте. Еще 9 военнослужащих получили ранения – их госпитализировали. Известно, что автобус вез 32 военных – контрактников и мобилизованных – с войны в Украине в Уфу.