Карета “скорой” попала в аварию в российском Белгороде на перекрестке Попова и Белгородского проспекта. Она столкнулась с двумя легковыми автомобилями, передает 24 Канал.

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Есть раненые

Местные российские телеграмм-каналы утверждают, что карета "скорой" могла перевозить 5 раненых солдат, которые воевали против Украины. Никаких официальных подтверждений этого нет.

Известно, что в результате аварии пострадали 8 человек. В частности, среди них также несовершеннолетний.

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