Кто курил на этот раз: в Белгороде взорвалась электрическая подстанция – город и область без света

В российском Белгороде снова неприятность. Ночью 8 сентября там разразилась электрическая подстанция, поэтому местные жители остались без света.

Да, местные сообщают о взрыве. Почти по всему городу исчез свет, а также перебои с водоснабжением. Эти сообщения появились в российских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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Загорелась подстанция

В сети появились яркие кадры взрыва. Россияне – в шоке. Об отсутствии электроснабжения сообщают не только в самом Белгороде, но и в области.

По сообщениям очевидцев, загорелась подстанция на Князя Трубетского. Люди проснулись из-за сильных вспышек в небе. Говорят, что горело около минуты. Потом пламя уменьшилось, приехали пожарные.

Взрыв на станции: видео

Да, на видео видно, что в некоторых районах – тьма. В частности, в Майском и Дубовом районах. Лишь кое-где виднеются огоньки. Уличное освещение на дорогах тоже исчезло.

Белгород заполонила тьма: видео

Между тем, в местном облэнерго сообщают об аварийном отключении. Уверяют, что к утру свет у белгородцев появится.

В небе были яркие вспышки: видео

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