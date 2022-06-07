В Белгородской области россияне имели отличную возможность снова наблюдать за "хлопком". Взрыв снарядов списали на "неосторожность солдат".

В Белгорской области произошел пожар на складе с боеприпасами. Количество снарядов, которыми кафиры могут обстреливать мирные украинские города, во врага несколько сократилось.

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Взрыв снарядов на складе кафиров

Вчера, 6 июня, вблизи Белгорода начались взрывы. Двое российских кафиров работали вблизи боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Из-за "несоблюдения мер пожарной безопасности" возник пожар, затем начали раздаваться взрывы.

Из поселка Комсомольский, возле которого расположен склад, начали эвакуировать людей. Оттуда вывезли 53 человека, на участке трассы "Крым" временно прекратили движение.

Губернатор области заявил о том, что пострадавших и разрушений нет, а взрывы вызвал "человеческий фактор".

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Украинским правоохранителям удалось идентифицировать российского оккупанта, совершавшего преступления против мирных украинцев в Киевской области. 21-летний бурят Надбит Дабаев убил гражданского , угрожал расстрелом людям и забирал у украинцев автомобили.

Российские кафиры украли у украинских фермеров и предпринимателей сотни тысяч тонн зерна. Враг вывозит товар в Сирию и пытается продать другие страны. Некоторые государства были готовы пойти на соглашение с россиянами и купить краденое зерно, но после того, как Украина уведомила их о последствиях такого решения, испугались и вышли из переговоров.

Бывший глава Херсонской ОГА, занимавший должность при Януковиче, подозревается в сотрудничестве с врагом и государственной измене. Расследование ведет СБУ. Бывший чиновник с первых дней полномасштабного вторжения решил встать на сторону врага и всячески содействовал россиянам.

Ситуация в Николаеве и обстрелы из- за обстрелов российских оккупантов очень напряженная. Местных жителей просят беспокоиться о своей безопасности, а тем, кто раньше уехал, сообщили – возвращаться домой еще рано.

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