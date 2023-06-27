Повалил на пол, ударил ногой в голову: в Белой Церкви мужчина жестоко избил работницу АЗС

В Белой Церкви мужчина набросился на сотрудницу АЗС. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, мужчина говорит, что ничего не помнит.

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Мужчина жестоко избил работницу АЗС

Небитов отметил, что в Белой Церкви злоумышленник сверг работницу заправки на пол. После этого он ударил ее ногой в голову, а также бил руками.

Обидчику, жестоко избившему работницу АЗС, сообщили о подозрении

Мне стыдно, я ничего не помню,

– оправдывался злоумышленник.

Правоохранители Киевщины задержали мужчину и доставили его в управление полиции. За хулиганство ему грозит до 5 лет заключения.

Мужчина напал на работницу АЗС / Фото Андрея Небитова

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В Харькове санитар в психбольнице убил пациента

В областной клинической психбольнице Харькова 45-летний санитар убил пациента. Трагедия случилась, когда в медучреждение доставили мужчину с тяжелым психическим расстройством и агрессивным поведением. Он оказывал физическое сопротивление работникам больницы.

Тогда санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего, чтобы его обездвижить. В полиции рассказали, что после этого он начал со значительной силой наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу. Наконец мужчина умер. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.