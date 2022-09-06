В Белом доме заявили, что решение о непризнании россии спонсоркой терроризма окончательно

США окончательно решили не признавать россию государством, спонсирующим терроризм. В Белом доме добавили, что уже ввели строгие санкции против москвы.

В США считают, что признание россии спонсоркой терроризма может иметь негативные последствия для Украины и всего мира.

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Речь идет о способности поставлять помощь Украине. Кроме того, это будет побуждать критически важные гуманитарные и коммерческие субъекты отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

Мы уже ввели строгие последствия, которые были бы наложены на признание россии государством-спонсором терроризма. Наши санкции, экспортный контроль и усилия по дальнейшей изоляции россии от мировой экономики,

– заявили в Белом доме.

Почему США не признают россию спонсором терроризма

По данным СМИ, США боятся, что признание россии спонсоркой терроризма поставит под угрозу "зерновое соглашение". Кроме того, таким решением Вашингтон фактически лишит американцев возможности участия в деловых отношениях в россии. Речь идет о ключевых экономических отношениях, которые государство поддерживает, несмотря на ряд санкций.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также говорил, что США не готовы внести россию в список спонсирующих терроризм стран. Он отметил, что для Штатов это будет иметь серьезные последствия, поэтому этому решению пока еще противятся.

По словам Кулебы, признание россии спонсоркой терроризма является приоритетным для президента Владимира Зеленского. Он лично занялся этим вопросом.

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