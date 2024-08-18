В Белополье на Сумщине раздались взрывы: в городе пропал свет

В Белополье Сумской области раздались взрывы. После этого в городе пропал свет.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности. Перед этим взрывы 18 августа раздавались в Сумах, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Сумщине

В Белополье прогремели взрывы. В части города пропал свет,

– заявили местные Суспильному перед 16:01 18 августа.

Воздушные силы ВСУ сообщили в 14:37 18 августа об активности вражеской тактической авиации на Северо-Востоке. Также была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Далее военные предупредили, что:

в 15:00 – скоростная цель на Сумщине;

в 15:32 – активность разведывательных беспилотников на Сумщине;

в 15:40 – пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

Вероятно, именно из-за пусков управляемых авиационных бомб в регионе раздавались взрывы.

По состоянию на 16:22 18 августа власти региона не комментировали ситуацию.

В 16:47 18 августа Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

В ОВА прокомментировали последствия взрывов

Сегодня днем, 18 августа, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения,

– заявили в Сумской ОВА.

По их словам, на месте работают все необходимые службы. Людям оказывают медицинскую помощь, проводят аварийно-спасательные работы.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди", – заявили в ОВА.

Перед этим взрывы в Сумах раздавались вечером 17 августа 2024 года. Тогда глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что есть попадания в районе проспекта Свободы. По предварительным данным, два человека ранены.