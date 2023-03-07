О пожаре сообщили в местных пабликах. Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что у оккупантов в Бердянске что-то пригорело.

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По словам местных, это якобы последствия прилета. Однако следует подождать подтверждения от Генштаба.

На фото, которые обнародовали в сети, видно, что пожар достаточно масштабный. О возгорании также сообщили активист Сергей Стерненко и группа наблюдений Monitor.



Пожар в Бердянске / Фото из телеграм-каналов

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