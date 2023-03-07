Про пожежу повідомили у місцевих пабліках. Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що в окупантів у Бердянську щось пригоріло.
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За словами місцевих, це нібито наслідки "прильоту". Однак слід зачекати на підтвердження від Генштабу.
На фото, які оприлюднили в мережі, видно, що пожежа – доволі масштабна. Про займання також повідомили активіст Сергій Стерненко та група cпостережень Monitor.
Пожежа у Бердянську / Фото з телеграм-каналів
"Бавовна" на окупованих територіях: останні новини
- Ввечері 5 березня у Мелітополі були вибухи. Внаслідок цього у північній частині міста ліквідували 2 ворожі підрозділи. У місті Пологи внаслідок "бавовни" щонайменше 20 росіян повернуться додому у чорних пакетах. У Василівці знищили ворожу систему "Град". Також були втрати серед загарбників.
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