Во временно оккупированном Бердянске поздно вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции. Она поставляет электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Какие последствия взрыва в Бердянске?

В ГУР говорят, что после оккупации Бердянска российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия, размещения личного состава российской армии.

В Бердянске прогремел взрыв: видео очевидцев

Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

Местные жаловались на взрывы в Бердянске / Скриншоты из сети

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, что недавно ночью в оккупированном Бердянске было громко. Взрывы раздавались даже в Приморске. Тогда оккупационная власть перекрыла выезд на Косу.