В Бердянске под утро прогремели взрывы, пол города без электричества

В Бердянске утро началось со взрывов. По предварительным данным, взорвалась подстанция у торгового центра "Амстор".

Утром 12 июня в Бердянске прогремели 3 взрыва. Пол города осталось без света. По предварительным данным, взрыв произошел на электрической подстанции.

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На подстанции вспыхнул большой пожар – черный дым окутал пол города. Что случилось пока неизвестно, а масштабы взрыва еще уточняют. Местные СМИ обещают предоставить информацию впоследствии.

Комендантский час введен в большинстве районов в Запорожье

11 июня Запорожская областная военная администрация установила в Бердянском районе комендантский час – она продлится до 5 утра 13 июня. Берегите себя и помогайте ВСУ выполнять их работу спокойно.

В настоящее время в Запорожской области ведутся активные боевые действия. Поэтому на территориях Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов Запорожской области был введен длительный комендантский час. Она началась в 22.00 11 июня года и закончится в 05:00 13 июня.

Ввиду активных боевых действий, ведущихся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области,

– сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Оборона запорожского края продолжается. В ОВА попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

В оккупированной части Запорожья участились взрывы

Во временно оккупированной части Запорожской области стали часто раздаваться взрывы. В частности, 22 мая прогремел взрыв во временно оккупированном Энергодаре. Взрыв произошел в подъезде, где проживает мать гауляйтера Андрея Шевчика. В результате этого государственный изменник и двое его охранников получили ранения и попали в реанимацию.

30 мая в Мелитополе в центре города взорвался автомобиль. Сначала местные СМИ сообщали, что в результате пострадала племянница гауляйтера Евгения Балицкого. Впоследствии в СМИ появилась информация, что жертвой взрыва могла стать коллаборантка Галина Данильченко, которая после взрыва захотела уйти в отставку , заявив, что опасается из-за своей жизни.

2 июня в оккупированной в порту оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв . Местные гауляйтеры заявили, что взрыв якобы произошел из-за разминирования территории. Но местные СМИ писали, что взрыв могли организовать украинские партизаны, активно действующие на Запорожье.

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