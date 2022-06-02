В Бердянске прогремел взрыв в районе порта: виднеется дым, – СМИ

По данным СМИ, в районе порта временно оккупированного Бердянска прогремел взрыв. Оттуда виднеется столб дыма.

По сообщениям местных СМИ, взрыв прогремел около 13:50 2 июня. Уже есть данные о работе украинских партизан.

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Может быть уничтожен военный груз

Местные СМИ сообщают, что взрыв во временно оккупированном городе мог быть следствием работы украинских партизан. В результате мог быть уничтожен военный груз российских оккупантов.