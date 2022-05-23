В Бердянске россияне передают коллаборантам рестораны, владельцы которых выехали из города

Во временно оккупированном Бердянске россияне передают местные рестораны коллаборантам. Хотя владельцами заведений являются люди, выехавшие из города в более безопасные регионы.

Рестораны и кафе Бердянска передадут так называемой "администрации" города. Об этом сообщили в Запорожской ОВО 23 мая.

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Оккупанты в Бердянске пытаются захватить местный бизнес и поделить между собой коллаборантами. Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожье за сутки 22 мая

В течение суток в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами возникли 4 пожара в Пологовском и Васильевском районах области. Первое возгорание произошло в Гуляйполе: горел гараж с 4 автомобилями, сенником, повредило дом. Еще два пожара произошли на территории частных дворов Орехова: горелая хозяйственная постройка, гараж и дворовое здание. Еще одно возгорание спасатели ГСЧС гасили в Васильевке.

Из-за вражеских атак произошла разгерметизация газопровода в Васильевке. В Орехове кафиры повредили сети водоснабжения.

За минувшие сутки задержаны 10 нарушителей комендантского часа, из них 9 мужчин и 1 женщина. Троих мужчин доставили в военкоматы, где им вручили повестки.

В Новогоровке Васильевского района жители сообщают, что количество российских военных там выросло. Кафиры осели в школе и доме культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района. В Гусарке россияне поселились в заброшенных домах и разграбили их.

В Васильевке количество русских военных уже превышает количество местных жителей. Кафиры продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им вздумается.

Самопровозглашенный глава "народной администрации" Энергодара Андрей Шевчик ранен в результате взрыва, произошедшего в доме его матери. Во время взрыва больше никто не пострадал. Поэтому можно предположить, что его совершили партизаны. Они ждали коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предателя и его охранников отвезли в больницу.

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