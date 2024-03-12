Там находятся украинцы: в лагере для беженцев в Берлине большой пожар
Источник:Berliner Zeitung
В Берлине начался пожар в приюте для беженцев, который обустроили на территории бывшего аэропорта. Огонь вспыхнул именно в том зале, где проживают украинцы.
Во вторник 12 марта вспыхнул крупный пожар в приюте для беженцев в бывшем аэропорту Тегель в Берлине. Черное облако дыма виднелось за несколько километров от места происшествия.
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Сгорел зал, который вмещал 380 беженцев: что известно о пожаре
Первый вызов службы экстренной помощи поступил в 13:47. Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель пожарной охраны, сейчас на месте происшествия горят три палатки. По его словам, пожар вспыхнул в зале А1, в котором размещаются украинские беженцы.
Залы на территории аэропорта построены с применением облегченных конструкций. Палаточный городок, который сгорел, вмещал 380 человек. В соседних залах такое же количество коек.
Всего в пунктах временного размещения украинских беженцев и просителей убежища размещено почти 7 000 человек.
Есть ли пострадавшие
По словам представителя Государственного управления по делам беженцев, пока никто не пострадал.
К тушению пожара привлечено около 110 специалистов экстренных служб.
- К слову, в конце февраля в этом же лагере произошел еще один жуткий инцидент. Вечером 21 февраля в комнате отдыха двое охранников начали ссориться между собой и начали драку. В один момент 34-летний мужчина вытащил нож и нанес удары в грудь и ягодицы 18-летнему парню.
- Скорая помощь доставила сотрудника в ближайшую больницу. Его коллегу, который устроил резню, уволили.
- Стоит заметить, что настроения в этом центре для беженцев не очень дружественные. Люди живут в маленьких помещениях – под одной крышей собраны люди из разных стран мира. В частности из немецких изданий известно, что между исламистами и курдами регулярно вспыхивают конфликты.