Там находятся украинцы: в лагере для беженцев в Берлине большой пожар

В Берлине начался пожар в приюте для беженцев, который обустроили на территории бывшего аэропорта. Огонь вспыхнул именно в том зале, где проживают украинцы.

Во вторник 12 марта вспыхнул крупный пожар в приюте для беженцев в бывшем аэропорту Тегель в Берлине. Черное облако дыма виднелось за несколько километров от места происшествия.

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Сгорел зал, который вмещал 380 беженцев: что известно о пожаре

Первый вызов службы экстренной помощи поступил в 13:47. Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель пожарной охраны, сейчас на месте происшествия горят три палатки. По его словам, пожар вспыхнул в зале А1, в котором размещаются украинские беженцы.

Залы на территории аэропорта построены с применением облегченных конструкций. Палаточный городок, который сгорел, вмещал 380 человек. В соседних залах такое же количество коек.

Всего в пунктах временного размещения украинских беженцев и просителей убежища размещено почти 7 000 человек.

Есть ли пострадавшие

По словам представителя Государственного управления по делам беженцев, пока никто не пострадал.

К тушению пожара привлечено около 110 специалистов экстренных служб.