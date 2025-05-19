В ближайшие дни должен быть результат, – Зеленский об обмене "1000 на 1000"

Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что министр обороны Рустем Умеров говорил с главой российской делегации Владимиром Мединским о запланированном масштабном обмене. Сейчас стороны работают над деталями возвращения граждан домой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского 19 мая.

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Украина и Россия готовят обмен пленными

Президент Украины отметил, что Украина заинтересована в проведении масштабного обмена "1000 на 1000" и считает, что первые результаты по этому вопросу могут быть в ближайшее время.

В ближайшие дни-недели мы будем иметь соответствующие результаты. Все обсуждают детали и даты,

– отметил Зеленский.

В рамках обмена Украина и Россия обменяют не только военных. Были ответные сигналы относительно того, чтобы обменять политзаключенных и журналистов в рамках предстоящего большого обмена. Владимир Зеленский также добавил, что Украина не поддерживает идею обмена детей на военных. По его словам, несовершеннолетних, которых депортировали в Россию, должны вернуть без каких-либо условий. К тому же такой обмен не разрешают законы войны.

Группа во главе с Рустемом Умеровым и представителями СБУ и разведки работает над разработкой списков военнопленных с соблюдением всех правил.

О самом большом обмене за время войны Украина и Россия договорились в Стамбуле. Уже согласован пошаговый план реализации этого решения с учетом безопасных, гуманитарных и логистических аспектов.

Напомним, Владимир Зеленский также добавил, что по результатам переговоров Украина не планирует подвергаться ультиматумам России. Президент отметил, что наша сторона не будет отказываться от своих территорий, как бы этого хотел враг.