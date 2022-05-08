В Богодухове Харьковской области прогремели взрывы: людей просят оставаться в укрытиях

В городе Богодухов на Харьковщине раздались взрывы. Пока неизвестно, что именно служило их причиной.

Об этом сообщили местные жители ориентировочно в 17 часов 8 мая. Сейчас всех людей просят не покидать свои укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Важно Прошу всех, особенно в эти дни, не игнорировать сигналы тревоги, – Зеленский

Это произошло почти сразу после тревоги

О взрывах стало известно буквально через несколько минут после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сирена там начала гудеть в 16:57. Также жители Богодухова писали в местном телеграм-чате, что у них пропало электроснабжение.

Часом ранее также сообщали о взрывах в Одессе. Предварительно известно о по меньшей мере 5 таких звуках в городе. Однако стоит отметить, что это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны ВСУ.

Если вы стали свидетелем попадания снаряда или подрыва объектов, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте их на видео. Публикация таких материалов может помочь врагу и навредить нашим защитникам.