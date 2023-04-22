Уберег собратьев, но не уберегся сам: в боях за Бахмут погиб командир Александр Павлишин

14 апреля в боях за Бахмут погиб командир отделения 17-й танковой бригады Александр Павлишин. Его бригада также защищала Соледарь. В сентябре прошлого года воин участвовал в освобождении Харьковской области.

Александр Павлишин родом из Херсона – села Крещеновка, которое во время полномасштабного вторжения было в российской оккупации. Ему было 43 года.

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24 февраля 2022 года без колебаний ушел в военкомат.

Александр Павлишин защищал Украину с 2014 года. В 2015 году вернулся с военной службы и получил орден "За мужество" ІІІ степени. В день начала полномасштабного вторжения он без колебаний ушел в военкомат и защищал Украину как командир отделения в составе 22 батальона 92 бригады. Именно в составе этой бригады Александр Павлишин принимал участие в освобождении Харьковщины от оккупантов.

В ноябре Александр перевелся в 17-ю танковую бригаду и участвовал в боях за Соледар и Бахмут. Он всегда выходил в бой и возвращал своих собратьев живыми. Однако в тот роковой день он не уберег себя.

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17 апреля в боях под Угледаром погиб экс-нардеп 8-го созыва Верховной Рады Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Довбуша. Был помощником гранатометчика, старшим сержантом. Служить пошел с начала полномасштабного вторжения. У воина и политика остались жена и два сына.

С экс-нардепом и защитником уже попрощались в Киеве, Тернополе и Чорткове. Вечером 22 апреля тело погибшего воина привезут в село Белобожница Чертковского района, откуда он родом. Похоронят Олега Барну в родном селе 23 апреля. Похороны начнутся в 14:00.