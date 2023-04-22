Олександр Павлишин родом з Херсонщини – села Хрещенівка, яке під час повномасштабного вторгнення було в російській окупації. Йому було 43 роки.

Зверніть увагу У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною

24 лютого 2022 року без вагань пішов у військкомат

Олександр Павлишин боронив Україну ще з 2014 року. У 2015 році повернувся з військової служби та отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня. У день початку повномасштабного вторгнення він без вагань пішов у військкомат та боронив Україну як командир відділення у складі 22 батальйону 92 бригади. Саме у складі цієї бригади Олександр Павлишин брав участь у звільненні Харківщини від окупантів.

У листопаді Олександр перевівся до 17-ї танкової бригади і брав участь у боях за Соледар та Бахмут. Він завжди виходив у бій і повертав своїх побратимів живими. Однак того фатального дня він не вберіг себе.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя!

На Тернопільщині прощаються з Олегом Барною

17 квітня у боях під Вугледаром загинув екснардеп 8-го скликання Верховної ради Олег Барна. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Довбуша. Був помічником гранатометника, старшим сержантом. Служити пішов з початку повномасштабного вторгнення. У воїна та політика залишились дружина та двоє синів.

З екснардепом та захисником уже попрощалися у Києві, Тернополі та Чорткові. Увечері 22 квітня тіло загиблого воїна привезуть у село Білобожниця Чортківського району, звідки він родом. Поховають Олега Барну у рідному селі 23 квітня. Похорон розпочнеться о 14:00.