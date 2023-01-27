Под Угледаром погиб бывший белорусский политзаключенный, воевавший за Украину с 2015 года

Война, развязанная Россией против Украины, продолжает уносить жизни лучших. На днях в боях за нашу страну погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Белорусский доброволец погиб 26 января в боях под Угледаром Донецкой области. О гибели воина сообщил его брат Александр Молчанов.

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Белорус погиб в бою

Александр Молчанов рассказал, что его брат вместе с другими воинами с помощью "Джавелинов" охотился за российскими танками. После этого началось ближнее сражение, в котором Эдуард Лобов лично ликвидировал нескольких захватчиков. Однако в противостоянии воин получил осколочное ранение, которое стало смертельным.

Эдуард Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Защитник участвовал в Киевской области, в частности Чернобыля. Последние несколько месяцев вместе с собратьями он защищал город Угледар, за который сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" Сообщила, что перед выборами в Беларуси в 2010 году Эдуарда Лобова задержали и приговорили к 4 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу.

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская отметила, что после выхода из колонии Эдуард Лобов приехал в Украину, чтобы защищать наше государство во время войны на Донбассе.

Это был действительно выдающийся белорус, защищавший Беларусь – и государство еще в 2010 году "наградило" его статусом политзаключенного. Он полностью отбыл срок в одной из худших тюрем Беларуси – Ивацевитской колонии "Волчьи норы". Эдуарда выпустили только через 4 года, поскольку он отказался писать прошение о помиловании. С 2015 года бывший политзаключенный защищал Украину от российских захватчиков. В этой войне гибнут белорусы, которые могли бы долго жить и делать нашу страну лучше. Но преступные режимы решили по-другому. Мы не забудем Эдуарда. Он навсегда останется в наших сердцах,

– подчеркнула Тихановская.

С начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли, по меньшей мере, 18 белорусских добровольцев.

Погиб Руслан Обломов

26 января в боях также погиб Руслан Обломов, служивший в "Белорусском добровольческом корпусе". В корпусе рассказали, что защитник погиб с оружием в руках как настоящий воин.

Сначала белорусские издания сообщали, что погибший воин – белорусский доброволец. Однако впоследствии уточнили, что Руслан Обломов – украинец, воевавший в добровольческом формировании бок о бок с белорусами.

Известно, что у мужчины осталась жена и маленькая дочь.