Білоруський доброволець загинув 26 січня у боях під Вугледаром на Донеччині. Про загибель воїна повідомив його брат Олександр Молчанов.

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Білорус загинув у бою

Олександр Молчанов розповів, що його брат разом з іншими воїнами за допомогою "Джавелінів" полював на російські танки. Після цього почався ближній бій, у якому Едуард Лобов особисто ліквідував кількох загарбників. Однак у протистоянні воїн зазнав осколкового поранення, яке стало смертельним.

Едуард Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Захисник брав участь Київщини, зокрема Чорнобиля. Останні кілька місяців разом з побратимами він боронив місто Вугледар, за яке зараз тривають запеклі бої.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що перед виборами в Білорусі в 2010 році Едуарда Лобова затримали та засудили до 4 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою.

Лідерка білоруської опозиції та екскандидатка в президенти країни Світлана Тихановська відзначила, що після виходу з колонії Едуард Лобов приїхав в Україну, аби захищати нашу державу під час війни на Донбасі.

Це був справді видатний білорус, який захищав Білорусь – і держава ще у 2010 році "нагородила" його статусом політв’язня. Він повністю відбув термін в одній з найгірших в'язниць Білорусі – Івацевитській колонії "Вовчі нори". Едуарда звільнили лише через 4 роки, оскільки він відмовився писати прохання про помилування. З 2015 року колишній політв'язень захищав Україну від російських загарбників. У цій війні гинуть білоруси, які могли б довго жити і робити нашу країну кращою. Але злочинні режими вирішили інакше. Ми не забудемо Едуарда. Він назавжди залишиться у наших серцях,

– наголосила Тихановська.

Від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули щонайменше 18 білоруських добровольців.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна! Дякуємо за подвиг та хоробрість захисника України!

Загинув Руслан Обломов

26 січня у боях також загинув Руслан Обломов, який служив у "Білоруському добровольчому корпусі". У корпусі розповіли, що захисник загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн.

Спершу білоруські видання повідомляли, що загиблий воїн – білоруський доброволець. Однак згодом уточнили, що Руслан Обломов – українець, що воював у добровольчому формуванні пліч-о-пліч з білорусами.

Відомо, що у чоловіка залишилась дружина та маленька донька.