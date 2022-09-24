В боях за Украину погиб защитник Евгений "Мали" Брах

24 сентября 2022 , 17:00
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Украинский защитник Евгений Брах - позывной "Мали" погиб в боях за Украину. Он был воином особых операций (ССО).

У Героя остался новорожденный ребенок. О гибели защитника сообщил его побратим Игорь Номан, Янки.

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Было честью сражаться рядом! У "Мали" остался новорожденный сын,
– написал он.

Номер карты семьи:

  • 4966804724875025 Укргазбанк
  • 5375414118788834 Моно
  • 4149499386612368 Приват
  • 5457082291292881 Приват

 

Также воин был блогером, на него было подписано более 41 тысяч человек.

Боец Евгений Брах погиб в боях / Фото Инстаграм Евгения

Автор: Анастасія Лукашевська