В боях за Украину погиб защитник Евгений "Мали" Брах
24 сентября 2022 , 17:00Читати новину українською
Украинский защитник Евгений Брах - позывной "Мали" погиб в боях за Украину. Он был воином особых операций (ССО).
У Героя остался новорожденный ребенок. О гибели защитника сообщил его побратим Игорь Номан, Янки.
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Было честью сражаться рядом! У "Мали" остался новорожденный сын,
– написал он.
Номер карты семьи:
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Также воин был блогером, на него было подписано более 41 тысяч человек.
Боец Евгений Брах погиб в боях / Фото Инстаграм Евгения