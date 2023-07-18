В Боярке пара слушала русский рэп: на них составили админпротоколы

Полицейские Киевщины выписали админпротоколы на пару в Боярке. Мужчина и женщина громко слушали русский рэп.

Более того, они пели и танцевали. На замечания прохожих никакой реакции не последовало.

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Пара слушала рэп государства-агрессора в общественном месте

В Боярке на одной из улиц молодая пара во время прогулки включила русскую музыку.

Муж подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора. Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он стал спорить с ней,

– рассказали правоохранители.

Прохожая сразу же сообщила об инциденте полицейским. Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей.

На обоих составили соответствующие админпротоколы – за мелкое хулиганство. Нарушителей может ожидать штраф или исправительные работы.

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В Украине запретили российскую музыку в общественных местах и медиа

В Украине решили запретить русскую музыку в общественных местах и медиа. Депутаты Верховной Рады одобрили соответствующий законопроект 19 июня. Его поддержали 303 народных избранника.

Законопроект предусматривает на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны России запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессорки:

на радио и телевидении,

в развлекательных заведениях,

общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков),

учебных заведениях,

заведениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса,

кинотеатрах, общественном пространстве и так далее.

В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о тех исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины. Соответствующий перечень будет вести и обновлять СНБО.

Кроме того, Верховная Рада запретила импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси. Соответствующий законопроект поддержали 306 народных депутатов.