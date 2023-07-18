Ба більше, вони співали та танцювали. На зауваження перехожих жодної реакції не було.

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Пара слухала реп держави-агресорки у громадському місці

У Боярці на одній із вулиць молода пара під час прогулянки увімкнула російську музику.

Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею,

– розповіли правоохоронці.

Перехожа одразу ж повідомила про інцидент поліцейським. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників.

На обох склали відповідні адмінпротоколи – за дрібне хуліганство. На порушників може чекати штраф чи виправні роботи.

Чоловікові виписали адмінпротокол за російську музику: відео

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В Україні заборонили російську музику в громадських місцях і медіа

В Україні вирішили заборонити російську музику в громадських місцях та медіа. Депутати Верховної Ради схвалили відповідний законопроєкт 19 червня. Його підтримали 303 народні обранці.

Законопроєкт передбачає на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії заборонити відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів держави-агресорки:

на радіо та телебаченні,

в розважальних закладах,

громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників),

закладах освіти, культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу,

кінотеатрах, громадському просторі тощо.

У Раді також вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюється заборона. Мовиться про тих виконавців, які засуджують збройну агресію Росії проти України. Відповідний перелік вестиме й оновлюватиме РНБО.

Окрім цього, Верховна Рада заборонила імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та Білорусі. Відповідний законопроєкт підтримали 306 народних депутатів.