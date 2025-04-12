В бою на F-16 погиб украинский пилот Павел Иванов

Во время выполнения боевой задачи 12 апреля на самолете F-16 погиб украинский пилот Павел Иванов. Герою навсегда 26.

Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Погиб пилот F-16 Павел Иванов

26-летний Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...

– отметили Воздушные силы.

Также выразили глубокие соболезнования семье Павла.

Воздушные силы констатировали, сегодня украинские пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях. Летчики осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по объектам агрессора.

Украинские пилоты работают и максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них! Вечного полета, Герою!

– отметили Воздушные силы.

Также отметили, что все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией. Она уже начала свою работу.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника Павла Иванова. Вечная память и слава Герою!