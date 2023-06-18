Предполагают, что животные могли погибнуть после подрыва Каховской ГЭС, повлекшей затопление десятков населенных пунктов Херсонщины. Вместе с тем, местные власти не спешат с выводами.

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На берег вынесло тела уже 3 животных

На берег вблизи города Черноморец на Востоке Болгарии вынесло тело погибшей коровы. Этому предшествовало еще 2 случая с погибшими животными – на пляже вблизи города Царево и на пляжах Червенка близ Черноморца.

Все пляжи, на которых обнаружили тела погибших коров, омываются Черным морем. Поэтому начали предполагать, что трупы животных могло принести с Херсонщины, которую затопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Смотрите на карте, где находили коров

Местные власти сообщили, что все 3 найденных трупа животных не имели ушных бирок, как в странах Евросоюза. Как в море оказались коровы – мэр города якобы "не знает" и нашел, по его мнению, более логическое объяснение.

Я не могу сказать, откуда они. Я впервые слышу такую версию об Украине. По-моему, самое логичное, что они с корабля в море,

– заявил мэр Черноморца.

Вместе с тем, власти не получали сообщения о каких-либо авариях на судах, перевозивших животных. Ограничивать туристов не собираются, поэтому на пляже проведут дезинфекцию и он продолжит функционировать.

В Крыму на берег вынесло дикого кабана

Подрыв Каховской ГЭС стал не только актом терроризма, но и экоцидом. Затопленными оказались десятки населенных пунктов Херсона – под водой оказались люди, их животные и дома.

На побережье Черного моря все чаще можно увидеть ужасающие последствия подрыва ГЭС. К слову, в оккупированной Ялте 18 июня на берег вынесло тело дикого кабана. Вероятно, он погиб в результате экоцида, вызванного российскими захватчиками.

Однако россиян не ужасает смерть животных. Они больше удивляются, как он мог оказаться в море, а некоторые даже цинично предлагает "сделать шашлык" из кабана, которого выбросило на берег.