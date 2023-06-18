Припускають, що тварини могли загинути після підриву Каховської ГЕС, що спричинила затоплення десятків населених пунктів Херсонщини. Разом з тим, місцева влада не поспішає з висновками.

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На берег винесло тіла вже 3 тварин

На берег поблизу міста Черноморець, що на Сході Болгарії, винесло тіло загиблої корови. Цьому передувало ще 2 випадки із загиблими тваринами – на пляжі поблизу міста Царево та на пляжах Червенка, що поблизу Черноморця.

Всі пляжі, на яких знайшли тіла загиблих корів, омиваються Чорним морем. Через це почали припускати, що трупи тварин могло принести з Херсонщини, яку затопило через підрив Каховської ГЕС.

Дивіться на карті, де знаходили корів

Місцева влада повідомила, що всі 3 знайдені трупи тварин не мали вушних бирок, як у країнах Євросоюзу. Як у морі опинилися корови – мер міста нібито "не знає" й знайшов, як на його думку, більш логічне пояснення.

Я не можу сказати, звідки вони. Я вперше чую таку версію про Україну. Як на мене, найлогічніше, що вони з корабля в морі,

– заявив мер Черноморця.

Разом з тим, влада не отримувала повідомлення про будь-які аварії на суднах, які перевозили тварин. Обмежувати туристів не збираються, а тому на пляжі проведуть дезинфекцію й він продовжить функціонувати.

У Криму на берег винесло дикого кабана

Підрив Каховської ГЕС став не лише актом тероризму, а й екоциду. Затопленими опинилися десятки населених пунктів Херсонщини – під водою опинилися люди, їхні тварини та будинки.

На узбережжі Чорного моря все частіше можна побачити жахливі наслідки підриву ГЕС. До слова, в окупованій Ялті 18 червня на берег винесло тіло дикого кабана. Ймовірно, він загинув унаслідок екоциду, який спричинили російські загарбники.

Проте росіян не жахає смерть тварин. Вони більше дивуються, як він міг опинитися у морі, а дехто – навіть цинічно пропонує "зробити шашлик" із кабана, якого викинуло на берег.