В Болгарии взорвались 3 склада с пиротехникой: жуткое видео

Вблизи города Элин Пелин в Софийской области Болгарии произошли взрывы на трех складах пиротехники. Властям пришлось эвакуировать людей, которые живут в окрестностях города.

Информации о качестве воздуха пока нет. Но жителям области все же посоветовали закрыть окна.

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В результате взрывов на складах пиротехники есть пострадавшие

Инцидент произошел вечером 25 июля. В городе объявили чрезвычайное положение. Пришлось эвакуировать людей, которые живут вблизи охваченных огнем складов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Димитар Главчев уточнил, что военная техника ожидает заезда на место для эвакуации раненых. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные и медики не могут попасть на территорию складов.

В Болгарии произошли взрывы складов с пиротехникой: смотрите видео

Спасателям удалось извлечь только двух пострадавших. У них сильные ожоги, их доставили в больницу.

Есть ли еще внутри люди, непонятно. По неподтвержденной информации, там мог находиться один или два человека.

Склады пиротехники принадлежат компании "Энигма" ООД. По предварительным данным МВД Болгарии, на одном из складов было две тонны тротилового эквивалента. Однако количество готовых фейерверков, которые взорвались, не называют.

В болгарском городе Элин Пелин взорвались склады с пиротехникой: смотрите видео