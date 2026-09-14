В больнице скончался известный репродуктолог Игорь Ильин, в которого стреляли возле клиники в Киеве

В Киеве от тяжелых огнестрельных ранений скончался известный акушер-гинеколог и репродуктолог Игорь Ильин, на которого совершили вооруженное нападение возле клиники. 71-летний врач долгое время боролся за жизнь в реанимации после того, как нападавший выпустил в него более 20 пуль.

О смерти врача сообщила директор клиники "Медицинский центр лечения бесплодия" Тамара Юзько.

Каковы подробности?

Она отметила, что врач долгое время боролся с последствиями тяжелых ранений, но в конце концов проиграл свой последний бой.

От нас ушел уникальный человек, выдающаяся личность в медицинской среде Украины,

– написала Юзько.

Нападение на 71-летнего специалиста произошло непосредственно возле его места работы в столице. Согласно данным следствия, злоумышленник стрелял в врача из двух пистолетов, нанеся ему многочисленные огнестрельные ранения по всему телу.

В совершении преступления подозревают уроженца Полтавской области Максима О., который с марта 2026 года находился в статусе военнослужащего, самовольно покинувшего часть.

Мотив и подготовка к преступлению

По словам начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко, основным мотивом нападения следствие считает месть. Мужчина считал, что его жена умерла из-за якобы неправильного лечения в клинике репродуктологии.

Правоохранители выяснили, что нападавший готовился к преступлению как минимум с зимы 2026 года. Он тщательно собирал информацию о графике работы врача, его семье, местах проживания и автомобилях.

Подозреваемый подготовил для себя путь отхода, способ перехода в нелегальное положение, продумал, как избавиться от оружия,

– рассказал Дмитрий Шумейко.

В настоящее время следователи продолжают изучать изъятую медицинскую документацию, чтобы установить, действительно ли смерть женщины была связана с лечением в клинике.

Вклад в медицину и прошлые дела

Игорь Ильин был одной из самых заметных фигур украинской репродуктивной медицины и возглавлял Институт генетики репродукции в Киеве. За годы своей деятельности он помог многим семьям обрести заветное родительство и подготовил многочисленных учеников.

В частности, именно он в 2011 году проводил процедуру искусственного оплодотворения 65-летней Валентине Пидвербной, которая на тот момент стала самой пожилой роженицей Украины.

Напомним, ранее мы писали, что полицейские Киева задержали мужчину, который в упор расстрелял директора клиники репродуктологии.