В больших объемах: в Киеве вводят экстренные отключения света
Источник:Сергей Коваленко
В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах из-за новых атак на энергообъекты Украины, которые произошли ночью. Это означает, что графики не будут работать
Генеральный директор компании YASNO сообщил, что 9 ноября в столице будут экстренно выключать свет. По его словам, электроэнергию выключат "в значительных объемах".
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Графики отключений не будут применяться
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве свет киевлянам будут выключаться в больших объемах, а графики отключений применяться не будут.
Ограничение потребления возможно во всех районах столицы. Стабилизационные графики отключений в Киевской области также не действуют.
Обратите внимание! Стабилизационные отключения производятся для балансировки работы сети по графикам. Такие отключения инициирует Укрэнерго. Это происходит, когда объем генерации становится меньше объема потребления.
Или инфраструктура так повреждена, что не может передавать потребителям нужную мощность. Поэтому пока идет ремонт, снабжение света необходимо временно ограничивать. Аварийные графики предусмотреть невозможно.
Как действовать, в случае отключения электричества
В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить при отключениях электроэнергии.
- В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;
- Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
- Если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.
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