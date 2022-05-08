Всеукраинская воздушная тревога: людей призывают пройти в укрытие

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.

Сообщение о воздушной тревоге власти начали публиковать ориентировочно в 1:45 по Киеву. Людям следует пройти в укрытие до отбоя тревоги.

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Во всей Украине раздается воздушная тревога

Сирены раздаются на:

Одесщине;

Киевщине;

Кировоградщине;

Винниччине;

Черкасщине;

Житомирщине;

Черниговщине;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой области;

Николаевщине;

Сумщине;

Харьковщине;

Донбассе;

Волыни;

Днепропетровщине;

Львовщине и других областях Украины.

Сирены раздаются на территории всей страны / Скриншот

В Одессе слышны взрывы

После объявления воздушной тревоги, ориентировочно в 02:12, в телеграм-каналах начали публиковать информацию о взрывах в Одессе. Это уже второй раз за ночь – впервые их было слышно ориентировочно в 00:01 7 мая.

Сейчас всех людей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Также не приближайтесь к окнам. Кроме того, запрещено публиковать фото и видео последствий попадания. Такая информация может помочь врагу прицелиться.

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