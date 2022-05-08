Всеукраинская воздушная тревога: людей призывают пройти в укрытие
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.
Сообщение о воздушной тревоге власти начали публиковать ориентировочно в 1:45 по Киеву. Людям следует пройти в укрытие до отбоя тревоги.
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Во всей Украине раздается воздушная тревога
Сирены раздаются на:
- Одесщине;
- Киевщине;
- Кировоградщине;
- Винниччине;
- Черкасщине;
- Житомирщине;
- Черниговщине;
- Ивано-Франковской области;
- Хмельницкой области;
- Николаевщине;
- Сумщине;
- Харьковщине;
- Донбассе;
- Волыни;
- Днепропетровщине;
- Львовщине и других областях Украины.
Сирены раздаются на территории всей страны / Скриншот
В Одессе слышны взрывы
После объявления воздушной тревоги, ориентировочно в 02:12, в телеграм-каналах начали публиковать информацию о взрывах в Одессе. Это уже второй раз за ночь – впервые их было слышно ориентировочно в 00:01 7 мая.
Сейчас всех людей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Также не приближайтесь к окнам. Кроме того, запрещено публиковать фото и видео последствий попадания. Такая информация может помочь врагу прицелиться.
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