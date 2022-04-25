В большинстве областей снова воздушная тревога

Вечером 25 апреля в большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно спрятаться в укрытиях.

Сообщения об угрозе ракетного удара начали появляться примерно в 20:50, пишет 24 канал.

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По состоянию на 21:02 тревогу объявили во всех регионах, кроме Херсонщины. Украинцев призвали немедленно спуститься в укрытие и находиться там до соответствующего сигнала об отмене опасности.

Добавим, что воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли 25 апреля несколько раз.

Воздушная тревога в Украине 25 апреля / Скриншот карты

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео