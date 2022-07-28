В большинстве областей тревога: в Кропивницком слышали взрывы

Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Местные жители должны пойти в укрытие ради своей безопасности. Тем временем в Кропивницком уже сообщают о взрывах.

Тревогу объявили части западных, северных и центральных областей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на карту.

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Где прозвучали сирены

Ровненская; Житомирская, Киевская и Черниговская области;

Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Винницкая, Черкасская, Кировоградская и часть Николаевской областей;

Впоследствии тревогу объявили и на востоке. Сирены раздавались в Харьковской и Донецкой областях. В Луганской – тоже воздушная опасность. Она длится еще с апреля.

Обратите внимание, что в Крыму и на Херсонщине тревог нет. Ведь эти территории являются временно оккупированными.

Взрывы в Кропивницком

Уже с начала тревоги в Кропивницком сообщили о взрывах. По предварительным данным, их было 2.

Впоследствии председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что ситуация в городе неспокойная. Он попросил людей оставаться в укрытиях, а детали пообещал предоставить позже.

Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже,

– написал Райкович.

Также глава ОВА настойчиво призвал людей не публиковать никаких фото и видео с места происшествия.

россия и беларусь атаковала Украину 28 июля

28 июля тревога раздается уже не впервые. Ведь ночью и рано утром беларусь и россия выпустили по Украине около 25 ракет.

Оккупанты нанесли авиаудары по трем направлениям. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне выпустили "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района Зябровка гомельской области беларуси и ракеты Х-22 с бомбардировщиков, базирующихся на аэродроме шайковка в россии.

К сожалению, ПВО не смогла сбить эти ракеты. Враг попал по Киевщине, Черниговщине, Харьковщине и по Николаеву.

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