В большинстве областей Украины воздушная тревога
21 апреля 2022 , 20:12Читати новину українською
Почти по всей Украине раздаются сирены. Призываем жителей перейти в укрытие и не выходить на улицу до отмены тревоги.
Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно около 20 часов 21 апреля. Отметим, что это не обучающая тревога – угроза существует и людям нужно находиться в укрытии до отбоя.
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Сирены раздаются в большинстве областей Украины
Воздушная тревога была объявлена на:
- Николаевщине;
- Херсонщине,
- Львовщине;
- Закарпатье;
- Донбассе;
- Буковине;
- Сумщине;
- Полтавщине,
- Ровненщине;
- Тернопольщине;
- Днепропетровщине;
- Волыни;
- Киевщине;
- Запорожье;
- Кировоградщине;
- Харьковщине;
- Черниговщине;
- Житомирщине;
- Ивано-Франковской области;
- Винницкой области;
- Луганская область.
Пока карта воздушных тревог выглядит так:
Важно – что делать, если услышали звук сирены: видео