Почти по всей Украине раздаются сирены. Призываем жителей перейти в укрытие и не выходить на улицу до отмены тревоги.

Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно около 20 часов 21 апреля. Отметим, что это не обучающая тревога – угроза существует и людям нужно находиться в укрытии до отбоя.

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Сирены раздаются в большинстве областей Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​на:

Николаевщине;

Херсонщине,

Львовщине;

Закарпатье;

Донбассе;

Буковине;

Сумщине;

Полтавщине,

Ровненщине;

Тернопольщине;

Днепропетровщине;

Волыни;

Киевщине;

Запорожье;

Кировоградщине;

Харьковщине;

Черниговщине;

Житомирщине;

Ивано-Франковской области;

Винницкой области;

Луганская область.

Пока карта воздушных тревог выглядит так:

Важно – что делать, если услышали звук сирены: видео