Воздушная тревога по всей Украине – немедленно направляйтесь в укрытие

Вечером 15 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной российской атаки. Нужно немедленно пройти в укрытие.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытии пока повторная сирена не оповестит об отбое.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 20:25 сирены оповестили о воздушной тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области;

Хмельницкой области;

Ровенской области;

Волынской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Закарпатской области.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганщины, а на Херсонщине с 15 апреля не работает система оповещения, поэтому тревог там не объявляют.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы – помните, что это может быть результат работы Сил противовоздушной обороны. Однако важно не распространять в сети во время тревоги кадры с работой ПО, чтобы не помогать врагу.

Однако, если все же взрыв прогремел по причине "прилета", важно помнить – во время тревоги распространять любые фото или видео с последствиями обстрела, сообщать место атаки или его адрес – запрещено. Все это может помочь противнику скорректировать огонь. Таким образом вы можете подвергнуть опасности не только себя или своих близких, но и свой город и село.

Следите за обновлениями местных властей и не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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! россия ежедневно доказывает, что она является страной террористом, атакуя жилые дома, школы, торговые центры, университеты и другие гражданские объекты. Предсказать, куда оккупанты будут бить следующий раз – невозможно, так же как и невозможно предсказать, где могут упасть обломки сбитой ракеты, если сработает ПВО, поэтому не пренебрегайте сигналами сирены и не подвергайте себя опасности.