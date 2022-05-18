По всей Украине воздушная тревога

В среду 18 мая около 18:30 по Украине начала звучать воздушная тревога. Угроза ракетного удара охватила большинство регионов страны. Около 19:25 она охватила и западные области.

Сначала воздушная тревога зазвучала на Севере, Юге и Востоке. Позже присоединился и Запад. Всем мирным жителям нужно немедленно перейти в укрытие.

Тем временем ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области

У яких регіонах лунає повітряна тривога

Сирены звучат в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградская область;

Николаевской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой области;

Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области.

Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области. Но воздушную тревогу там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращается.

Кроме этого, особую бдительность и осторожность нужно сохранять жителям Херсонской области, которая временно подконтрольна оккупантам.

Из Херсонской области уже больше месяца не поступают сигналы, поэтому воздушную тревогу там не объявляют. Но важно помнить, что угроза воздушного удара остается.

Карта воздушный тревог по состоянию на данный момент

Как вести себя во время воздушной тревоги

Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса "прилетов", никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов или работу ПВО. Ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь.

Прежде всего сохраняйте спокойствие. Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, перекройте воду, газ и выключите электричке приборы, после чего как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище.

Если вы по каким-то причинам не можете этого сделать, в таком случае спасатели советуют пользоваться "правилом двух стен". Перейдите в комнату, которая не имеет окон, то есть отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь поближе к опорной стене. Но если вы живете на высоких этажах, все же настоятельно советуем перейти в укрытие.

Во время воздушной тревоги не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.

Обратите внимание – рашисты готовятся к наступлению в Луганской области: смотрите видео