Об ужасном инциденте рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. О случившемся сообщил прохожий, который случайно стал очевидцем.

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Через окно многоэтажки цинично выбросил собаку

Инцидент произошел 25 февраля. Около 16 часов полиция сообщила о факте жестокого обращения с животными.

В Киевской области мужчина выбросил собаку через окно / Фото Андрей Небитов

Мужчина через окно многоэтажки хладнокровно выбросил собаку. В результате животное погибло.

На месте происшествия правоохранители проводят неотложные следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное производство,

– написал Андрей Небитов.

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