Про жахливий інцидент розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Про те, що сталося, повідомив перехожий, який випадково став очевидцем.
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Через вікно багатоповерхівки цинічно викинув собаку
Інцидент трапився 25 лютого. Близько 16 години поліцію повідомили про факт жорстокого поводження з тваринами.
На Київщині чоловік викинув собаку через вікно / Фото Андрій Нєбитов
Чоловік через вікно багатоповерхівки холоднокровно викинув собаку. Унаслідок цього тварина загинула.
На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження,
– написав Андрій Нєбитов.
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До Центру порятунку тварин під Києвом евакуювали двох хворих левів
- Зоозахисники евакуювали з Київщини двох левів. Відомо, що хижаки зараз у дуже важкому фізичному стані.
- Їх доставили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals. Тварини постраждали через утримання в неналежних умовах, а також неправильне харчування, зазначили зоорятувальники Центру.
- Відомо, що на тілі хижаків виявили рани. Тепер леви отримують необхідну допомогу.
- Леви були парою. Самець забрав контроль над усією територією – тоді левиця перестала ходити та постійно лежала. Унаслідок цього у неї виникли психологічні хвороби на додачу з пролежнями.