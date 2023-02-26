Про жахливий інцидент розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Про те, що сталося, повідомив перехожий, який випадково став очевидцем.

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Через вікно багатоповерхівки цинічно викинув собаку

Інцидент трапився 25 лютого. Близько 16 години поліцію повідомили про факт жорстокого поводження з тваринами.

На Київщині чоловік викинув собаку через вікно / Фото Андрій Нєбитов

Чоловік через вікно багатоповерхівки холоднокровно викинув собаку. Унаслідок цього тварина загинула.

На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження,

– написав Андрій Нєбитов.

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