В Бразилии накануне саммита G20 произошел теракт

В Бразилии, где 18 – 19 ноября должен состояться Саммит "Большой двадцатки", произошел теракт. В частности, там прогремели два взрыва.

24 Канал пишет со ссылкой на AP, что на месте теракта обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла на Площади трех властей, возле которого расположены президентский дворец, Конгресс и Верховный суд.

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Что известно о теракте в Бразилии

Два сильных взрыва прогремели около 19:30 (13 ноября – 24 Канал) после того, как дневное заседание закончилось, и все судьи и персонал безопасно покинули здание,

– заявил Верховный суд Бразилии.

Спасатели подтвердили гибель на месте трагедии в Рио-де-Жанейро мужчины, однако еще не установили его личность.

Вице-губернатор федерального округа Бразилии Селина Леао заявила, что подозреваемый ранее взорвал взрывчатку в автомобиле на стоянке Конгресса, в результате чего люди не пострадали.

"Первым его действием был подрыв автомобиля. Тогда он подошел к Верховному суду и попытался попасть в здание. Он потерпел неудачу, а потом были другие взрывы", – заявила вице-губернатор.

На этот раз полиция заблокировала доступы к территории, а президентское бюро безопасности зачищало территории вокруг президентского дворца.

В связи с напряженностью вокруг Верховного суда в последние годы, вызванной угрозами со стороны ультраправых групп и сторонников экс-президента Жаира Болсонару, вероятной мишенью инцидента мог стать именно суд,

– заявили в полиции.

Там объяснили, что федеральная полиция Бразилии начала расследовать инцидент, хотя мотивы пока не раскрывают.